Roland Garros | derby italiano tra Cobolli e Arnaldi verso la gloria

Chi può fermare la scalata storica della numero 114 Chwalinska?. Come può Zverev evitare di perdere l'ultima occasione per uno Slam?. Quale dei due italiani arriverà in finale con più energie?. Perché questo Roland Garros ricorda il caos del torneo del 1977?.? In Breve Nessun vincitore di Slam tra i semifinalisti per la prima volta dal 1977. Cobolli ha già battuto Zverev e Mensik nel percorso verso il derby. Mensik ha vinto un Masters 1000 a soli 19 anni. Zverev deve mantenere percentuali di prime palle superiori al 75%. Le semifinali del Roland Garros aprono scenari imprevedibili dopo i colpi di scena del torneo. Le semifinali maschili del Roland Garros si profilano come un evento di rottura totale dopo una serie di risultati che hanno scosso le gerarchie del tennis mondiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Al Roland Garros derby italiano: Arnaldi e Cobolli in Semifinale!

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