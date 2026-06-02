Al Roland Garros, mercoledì, si sono svolti incontri con giocatori italiani. Prima è sceso in campo Cobolli, successivamente si è disputato il derby tra Berrettini e Arnaldi. La giornata è arrivata dopo l’eliminazione a sorpresa di Sinner, portando alcuni a credere che le possibilità degli italiani nel torneo fossero ridotte. Sono stati disputati incontri con orari e programmi stabiliti, senza ulteriori dettagli sulle partite o sui risultati.

In tanti dopo la clamorosa eliminazione a sorpresa di Jannik Sinner pensavano che il Roland Garros degli italiani fosse praticamente finito. E invece l’Italia ne porta tre ai quarti di finale per la prima volta nella storia del tennis azzurro. Il tutto senza il numero uno del mondo, Jannik Sinner appunto, e il numero due d’Italia, Lorenzo Musetti. A prendersi la scena sono Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini, che a modo loro stanno facendo un’impresa. Il primo e il terzo perché per la prima volta in carriera hanno raggiunto i quarti di finale al Roland Garros ( per Arnaldi sono i primi quarti in assoluto in uno Slam ), il secondo perché dopo anni difficili, tormentati dagli infortuni, è rinato e lo sta dimostrando partita dopo partita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Roland Garros, il mercoledì di Parigi parla italiano: prima in campo Cobolli, poi il derby Berrettini-Arnaldi | Programma e orari

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