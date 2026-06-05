Arnaldi e Cobolli in campo oggi derby italiano in semifinale al Roland Garros | dove vedere la partita in Tv anche in chiaro

Il 5 giugno 2026 verrà ricordato come una giornata storica per il tennis italiano: per la prima volta due azzurri si sfideranno in una semifinale di uno Slam. Nel tramonto di Parigi, non prima delle 19, si capirà chi tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli rappresenterà l’Italia nella finale dell’Open di Francia, per il secondo anno consecutivo ma appena la terza volta degli ultimi cinquant’anni. Chiunque sarà, conoscerà già l’avversario della finale, visto che l’altra semifinale, quella tra Mensik e Zverev, andrà in scena nel pomeriggio. Arnaldi: «Non ho ancora realizzato». Cobolli: «È un sogno». Sia per Arnaldi, che per Cobolli è il risultato migliore in un Major e forse non pensavano neanche di arrivare a un passo dalla finale del 7 giugno. 🔗 Leggi su Open.online

Segui gli aggiornamenti su Roland Garros.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

COBOLLI si impone nel derby italiano ma PELLEGRINO non sfigura | HIGHLIGHTS | Roland Garros 2026

Notizie e thread social correlati

Roland Garros, oggi Cobolli-Arnaldi: la semifinale tra in diretta anche gratis in chiaro | Orario e dove vederla in tv e streamingOggi si disputa la prima semifinale di un torneo del Grande Slam con due italiani in campo.

Cobolli-Arnaldi, streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere semifinale Roland GarrosLa semifinale di Roland Garros si svolgerà venerdì 5 giugno a Parigi, con orario ancora da comunicare.

Temi più discussi: In semifinale al Roland Garros si affronteranno Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli; Roland Garros, in chiaro sul Nove la semifinale tutta italiana Arnaldi-Cobolli. Le altre partite e dove vederle; Roland Garros, Arnaldi-Cobolli e una semifinale storica per l'Italia. Quando si gioca?; Storico Roland Garros: Arnaldi, Berrettini e Cobolli, tre italiani ai quarti.

Venerdì di semifinali a Parigi Si inizia alle 12:00 con la semifinale di doppio di Bolelli/Vavassori, in diretta su SuperTennis. A chiudere il programma sul Philippe Chatrier, il derby azzurro tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli. #RolandGarros x.com

Pazzesco pensare: Se Cobolli vince il Roland Garros, sarà il primo uomo italiano a vincere dal 1976, battendo il suo connazionale e numero 1 al mondo Sinner! reddit

Roland Garros, Cobolli-Arnaldi derby italiano: orario e dove vederlo in tv. Che sorpresa per gli appassionatiLa semifinale tra Cobolli e Arnaldi si gioca oggi non prima delle 19 sul Philippe-Chatrier. Diretta su Eurosport, Nove e nove.tv ... affaritaliani.it

Roland Garros, alle 12 in campo Bolelli/Vavassori. Stasera il derby tra Cobolli e ArnaldiLeggi su Sky TG24 l'articolo Roland Garros, alle 12 in campo Bolelli/Vavassori. Stasera il derby tra Cobolli e Arnaldi ... tg24.sky.it