Quando si gioca Cobolli-Arnaldi semifinale al Roland Garros? Data orario come vederla in tv e streaming

Flavio Cobolli si è qualificato per le semifinali del Roland Garros 2026, raggiungendo per la prima volta in carriera questa fase di uno Slam. È il sesto italiano a giungere tra i migliori quattro in un torneo del Grande Slam. La partita contro Arnaldi si svolgerà in una data ancora da definire, con orario e modalità di visione in TV e streaming da comunicare.

Flavio Cobolli si è qualificato alle semifinali del Roland Garros 2026: per la prima volta in carriera è riuscito ad approdare tra i migliori quattro in un torneo dello Slam, sesto italiano a raggiungere questo turno in uno degli eventi più prestigiosi del panorama tennistico. Il romano ha saputo rimontare il canadese Felix Auger-Aliassime sulla terra rossa di Parigi, emergendo dopo aver perso il primo set ed essere andato sotto nella seconda frazione per 1-3. Con le spalle al muro, il nostro portacolori ha reagito di rabbia sotto il tetto del Philippe Chatrier (chiuso dopo la prima frazione condizionata dal vento) ed è stato impeccabile contro un avversario che da lunedì sarà il nuovo numero 4 del mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Avremo due semifinalisti azzurri al Roland Garros

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