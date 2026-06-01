Flavio Cobolli ha vinto il suo match a Parigi contro l'americano Svajda, qualificandosi così per i quarti di finale del Roland Garros. La partita si è conclusa con Cobolli che ha ottenuto la vittoria, aprendo la strada alla prossima sfida contro Aliassime o Tabilo. La sfida si è giocata nelle giornate recenti, con l'italiano che ha ottenuto il passaggio al turno successivo. La partita è visibile in diretta tv e streaming.

Flavio Cobolli continua a sognare a Parigi, batte l'americano Svajda e si prende i quarti di finale al Roland Garros. E' la seconda volta in carriera che centra un traguardo del genere in uno Slam, ma questa volta è un giocatore più maturo, capace di dominare per larghi tratti ma anche di saper soffrire. Il romano batte Svajda in quattro set (6-2, 6-3, 6-7, 7-6) nonostante qualche rischio nel quarto set, dove è sembrato intimorito dai segnali di ripresa dell'avversario. Lo ha anche ammesso a fine partita: «Me la sono fatta un pò addosso al momento di chiudere». Per la prima volta in questo Roland Garros l'azzurro lascia per strada un set, andando oltre il muro delle tre ore di gioco. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Cobolli quando gioca a Parigi? Batte Svajda e vola ai quarti del Roland Garros: data, orario, dove vederla (tv e streaming) e avversario (Aliassime o Tabilo)

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