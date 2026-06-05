Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono stati eliminati in semifinale nel torneo di doppio di Roland Garros 2026. La coppia italiana non è riuscita a superare il turno e si è fermata prima della finale. La partita si è conclusa con una sconfitta per i due tennisti. La competizione prosegue con altri team in corsa per il titolo.

Simone Bolelli e Andrea Vavassori si fermano in semifinale nel torneo di doppio del Roland Garros 2026. Il duo azzurro - accreditato della quinta testa di serie del tabellone - si arrende in due set alle prime teste di serie Marcel Granollers e Horacio Zeballos con il punteggio di 7-6 (4), 6-4. Non al meglio Bolelli, che sul 4-3 nel primo set ha rimediato una storta alla caviglia destra che lo ha costretto a giocare con una vistosa fasciatura per il resto del match. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Segui gli aggiornamenti su Roland Garros.

© Feedpress.me - Roland Garros, Bolelli-Vavassori vanno ko in semifinale nel doppio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Roland Garros, Bolelli-Vavassori vanni ko in semifinale nel doppioSimone Bolelli e Andrea Vavassori sono stati eliminati in semifinale nel doppio di Roland Garros 2026.

Bolelli-Vavassori ko in semifinale al Roland GarrosSimone Bolelli e Andrea Vavassori sono stati eliminati in semifinale nel torneo di doppio al Roland Garros 2026.

Temi più discussi: Roland Garros, Bolelli e Vavassori in semifinale nel doppio; Bolelli-Vavassori tornano in semifinale! Battuti Nouza-Oberleitner al match tie-break; Roland Garros, il momento magico dell'Italia continua anche nel doppio: Bolelli e Vavassori volano in semifinale; Bolelli e Vavassori, nuova sfida contro Granollers e Zeballos.

Stop in semifinale per Bolelli e Vavassori, passano Granollers e Zeballos #Rolandgarros x.com

Roland Garros Doppio Misto F: [1] Errani/Vavassori d. Dabrowski/King 4-6 6-3 10-4 reddit

Bolelli-Vavassori, la semifinale Roland Garros in chiaro su SuperTennisVenerdì da non perdere per gli appassionati italiani di tennis al Roland Garros. La semifinale del torneo di doppio maschile, che vedrà impegnati Simone Bolelli e Andrea Vavassori contro la coppia ... tuttosport.com

Roland Garros, sconfitti Bolelli/Vavassori. Stasera il derby tra Cobolli e ArnaldiLeggi su Sky TG24 l'articolo Roland Garros, alle 12 in campo Bolelli/Vavassori. Stasera il derby tra Cobolli e Arnaldi ... tg24.sky.it