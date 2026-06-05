roland garros bolelli vavassori vanni ko in semifinale nel doppio

Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono stati eliminati in semifinale nel doppio di Roland Garros 2026. La coppia italiana ha perso l’ultimo match del torneo senza arrivare in finale. La partita si è conclusa con la loro sconfitta, interrompendo così la corsa al titolo nel torneo parigino.

Simone Bolelli e Andrea Vavassori si fermano in semifinale nel torneo di doppio del Roland Garros 2026. Il duo azzurro - accreditato della quinta testa di serie del tabellone - si arrende in due set alle prime teste di serie Marcel Granollers e Horacio Zeballos con il punteggio di 7-6 (4), 6-4. Non al meglio Bolelli, che sul 4-3 nel primo set ha rimediato una storta alla caviglia destra che lo ha costretto a giocare con una vistosa fasciatura per il resto del match. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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Nulla da fare: in finale ci vanno Granollers e Zeballos. Termina in semifinale il cammino degli Azzurri Simone #Bolelli e Andrea #Vavassori, quest’ultimo fresco vincitore del doppio misto. #RolandGarros x.com

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