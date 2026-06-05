bolelli vavassori ko in semifinale al roland garros

Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono stati eliminati in semifinale nel torneo di doppio al Roland Garros 2026.

AGI - Simone Bolelli e Andrea Vavassori si fermano in semifinale nel torneo di doppio del Roland Garros 2026. Il duo azzurro - accreditato della quinta testa di serie del tabellone - si arrende in due set alle prime teste di serie Marcel Granollers e Horacio Zeballos con il punteggio di 7-6(4) 6-4. Non al meglio Bolelli, che sul 4-3 nel primo set ha rimediato una storta alla caviglia destra che lo ha costretto a giocare con una vistosa fasciatura per il resto del match. 🔗 Leggi su Agi.it

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Simone Bolelli e Andrea Vavassori dopo aver raggiunto la semifinale al Roland Garros

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