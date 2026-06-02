Roland Garros il momento magico dell’Italia continua anche nel doppio | Bolelli e Vavassori e volano in semifinale
A Roland Garros, Bolelli e Vavassori hanno raggiunto le semifinali nel doppio maschile. La coppia italiana ha vinto il match contro Nouza e Oberleitner con i punteggi di 6-7, 6-1, 7-6. La partita si è conclusa con una vittoria dopo tre set, con il terzo set decisa al tie-break. La coppia italiana prosegue la corsa nel torneo francese, dopo aver superato gli avversari in questa fase.
Non solo i tre nel singolare: al Roland Garros, l’Italia ha qualcosa da dire anche nel doppio. I “soliti” Simone Bolelli e Andrea Vavassori conquistano infatti la semifinale a Parigi, vincendo per 6-7, 6-1, 7-6 contro la coppia formata dal ceco Petr Nouza e l’austriaco Neil Oberleitner. I due italiani tornano in semifinale a Parigi a due anni dall’ultima volta, nel 2024. Gli azzurri ora aspettano di sapere con chi si giocheranno l’accesso alla finale tra Granollers Zeballos e Nys Roger – Vasselin. Una partita complicatissima per la coppia azzurra, che dopo aver perso il primo set al tie-break, non è uscita dal match e ha trovato un ottimo secondo set, chiuso con un netto 6-1. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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