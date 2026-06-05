Durante il torneo di doppio di Roland Garros 2026, la coppia italiana composta da Bolelli e Vavassori si è fermata in semifinale. Hanno perso contro la coppia formata da Granollers e Zeballos, che ha conquistato così l’accesso alla finale. La partita si è conclusa con la sconfitta degli italiani, che non sono riusciti a raggiungere la finale del torneo.

Si interrompe a un passo dall’ultimo atto il cammino della coppia azzurra nel torneo di doppio del Roland Garros 2026. Le prime teste di serie Granollers e Zeballos si impongono in due set, con Bolelli condizionato da un problema alla caviglia rimediato nel corso del match. Si conclude in semifinale l’avventura di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio maschile del Roland Garros 2026. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - Roland Garros, Bolelli e Vavassori si fermano in semifinale: Granollers e Zeballos volano in finale

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