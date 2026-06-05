Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono stati eliminati in semifinale al Roland Garros, battuti dai numeri 1 del tabellone, Marcel Granollers e Horacio Zeballos, con un punteggio di 7-6(4), 6-4. Bolelli ha subito un infortunio durante il match, che ha condizionato la sua prestazione. La coppia italiana si è fermata a un passo dalla finale, lasciando il torneo ai vincitori.

Simone Bolelli e Andrea Vavassori devono lasciare il Roland Garros a un passo dalla finale. La coppia italiana cede ai numeri 1 del tabellone, Marcel Granollers e Horacio Zeballos, per 7-6(4) 6-4. Il match, oltre a finire con la vittoria del duo ispano-argentino, che affronterà in finale il finlandese Harri Heliovaara e il britannico Henry Patten, è condizionato dall’infortunio occorso a metà primo set a Bolelli alla caviglia destra, il che cambia inevitabilmente le sorti della situazione. Se problemi esistono, ad averli sono per primi GranollersZeballos, che vanno sotto 15-30 sull’1-2 e poi, sul 2-3, devono annullare due palle break in virtù di un gran passante incrociato di Vavassori. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Bolelli/Vavassori sconfitti in semifinale al Roland Garros. Granollers/Zeballos in finale, infortunio condizionante per Simone

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