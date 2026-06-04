Simone Bolelli e Andrea Vavassori affrontano i loro avversari, Granollers e Zeballos, nelle semifinali del doppio maschile a Roland Garros 2026. La partita si svolge in campo centrale, visibile anche in chiaro. La sfida è in corso e si può seguire in diretta. La coppia italiana cerca di avanzare verso la finale del torneo di singolare.

Simone Bolelli e Andrea Vavassori tornano in campo al Roland Garros 2026 per giocarsi l’accesso alla finale del doppio maschile. La coppia italiana affronterà Marcel Granollers e Horacio Zeballos domani alle ore 12.00, sul Court Simonne-Mathieu, in apertura del programma di giornata. Il match si annuncia complicato: Granollers e Zeballos sono specialisti assoluti del doppio e prime teste di serie del torneo. Bolelli e Vavassori, però, arrivano con fiducia, forti dei successi ottenuti quest’anno nel Masters 1000 di Miami e agli Internazionali d’Italia. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

Segui gli aggiornamenti su Roland Garros.

© Sportface.it - Roland Garros, Bolelli/Vavassori sfidano Granollers/Zeballos: semifinale in chiaro, ecco dove vederla

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos, Roland Garros 2026: c’è la diretta in chiaro! Orario, canale, streamingLe semifinali di doppio maschile a Roland Garros 2026 vedranno Simone Bolelli e Andrea Vavassori sfidare la coppia formata da Marcel Granollers e...

Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)Nella finale degli Internazionali d'Italia 2026, si affrontano le coppie formate da Simone Bolelli e Andrea Vavassori da un lato e Granollers e...

Temi più discussi: Roland Garros, Bolelli e Vavassori in semifinale nel doppio; Bolelli-Vavassori tornano in semifinale! Battuti Nouza-Oberleitner al match tie-break; Roland Garros, Bolelli e Vavassori ai quarti; Bolelli/Vavassori-Nouza/Oberleitner, quarti Roland Garros: orario, quando si gioca e dove vederla in tv.

Roland Garros: Il programma di Venerdì 05 Giugno 2026. Arnaldi vs Cobolli in sessione pre-serale. Alle 12 Bolelli-Vavassori (sondaggio LiveTennis) x.com

Tre italiani ai quarti di finale di Roland Garros 2026 reddit

Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos, Roland Garros 2026: c’è la diretta in chiaro! Orario, canale, streamingSimone Bolelli e Andrea Vavassori affronteranno la coppia composta dallo spagnolo Marcel Granollers e dall'argentino Horacio Zeballos nella semifinale del ... oasport.it

Errani-Vavassori ancora campioni al Roland Garros: trionfano nel doppio misto per il 2° anno di fila!La coppia azzurra ha alzato al cielo il suo quarto trofeo Major battendo la coppia Dabrowski-King in tre set ... tuttosport.com