Roland Garros Bolelli Vavassori sfidano Granollers Zeballos | semifinale in chiaro ecco dove vederla

Da sportface.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Simone Bolelli e Andrea Vavassori affrontano i loro avversari, Granollers e Zeballos, nelle semifinali del doppio maschile a Roland Garros 2026. La partita si svolge in campo centrale, visibile anche in chiaro. La sfida è in corso e si può seguire in diretta. La coppia italiana cerca di avanzare verso la finale del torneo di singolare.

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Simone Bolelli e Andrea Vavassori tornano in campo al Roland Garros 2026 per giocarsi l’accesso alla finale del doppio maschile. La coppia italiana affronterà Marcel Granollers e Horacio Zeballos domani alle ore 12.00, sul Court Simonne-Mathieu, in apertura del programma di giornata. Il match si annuncia complicato: Granollers e Zeballos sono specialisti assoluti del doppio e prime teste di serie del torneo. Bolelli e Vavassori, però, arrivano con fiducia, forti dei successi ottenuti quest’anno nel Masters 1000 di Miami e agli Internazionali d’Italia. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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