Simone Bolelli, 39 anni, si è infortunato al piede durante la semifinale di Roland Garros e ha dovuto giocare con una fasciatura. Nonostante ciò, lui e il suo compagno di doppio sono stati eliminati dalla competizione. La coppia ha concluso la corsa nel torneo del Grande Slam dopo aver disputato le fasi finali.

Si ferma in semifinale la corsa di Simone Bolelli e Andrea Vavassori al Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam. Gli azzurri sono usciti sconfitti contro la coppia composta dallo spagnolo Marcel Granollers e dall’argentino Horacio Zeballos, con il punteggio di 7-6 (7-4), 6-4 in un’ora e 55 minuti. Un match condizionato da un problema per Simone Bolelli a metà del primo set, quando il doppista è caduto e si è fatto male al piede destro. Bolelli ha chiamato un medical time out ed è stato costretto a un trattamento e a una fasciatura per continuare il match, anche se da quel momento non è più riuscito a ritrovare brillantezza. Tra primo e secondo set il suo angolo gli suggerisce di ritirarsi, visto che anche a distanza di diversi game continuava a mostrare segni di sofferenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Roland Garros, Bolelli e Vavassori eliminati in semifinale: il 39enne cade e gioca con una fasciatura al piede, ma non basta

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