Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno raggiunto la loro quarta semifinale in uno Slam, dopo aver già partecipato alle edizioni dell’Australian Open e di Roland Garros tra il 2024 e il 2025. La coppia italiana ha disputato una partita che ha suscitato forti emozioni, con momenti di gioia intensa e lacrime, durante il torneo di Roland Garros del 2026.

Parigi, 2 giugno 2026 – Ogni partita un’emozione, gioia doppia, praticamente fino alle lacrime. Brividi dolci con Simone Bolelli e Andrea Vavassori, arrivati alla loro quarta semifinale Slam (dopo Australian Open e Roland Garros 2024, e Australian Open 2025). Questa volta ai campioni degli Internazionali d’Italia è servito il cuore per battere 7-6, 1-6, 7-6 la coppia Nouza e Oberleitner, con gli azzurri costretti ad annullare addirittura due match point nel tie break del set decisivo. Prosegue quindi il cammino della coppia italiana, tra le favorite per la conquista del titolo finale. Un po’ perché i l bolognese e il torinese si trovano particolarmente a loro agio sulla terra battuta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Bolelli e Vavassori, una favola infinita: semifinale bis al Roland Garros

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