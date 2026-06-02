Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno raggiunto le semifinali del doppio maschile al Roland Garros, dopo una vittoria in tre set. La coppia italiana torna tra le prime quattro del torneo parigino a due anni dall’ultima volta. La loro avanzata è stata frutto di una battaglia durata tutta la partita, senza ulteriori dettagli sui punteggi. Ora si preparano a sfidare le avversarie per un posto in finale.

Simone Bolelli e Andrea Vavassori conquistano la semifinale del doppio maschile al Roland Garros, tornando tra le migliori quattro coppie del torneo parigino a due anni di distanza dall'ultima volta. Gli azzurri hanno superato al termine di una sfida combattutissima il ceco Petr Nouza e l'austriaco Neil Oberleitner, una delle sorprese di questa edizione dello Slam francese, imponendosi in rimonta con il punteggio di 6-7, 6-1, 7-6. Rimonta e tie-break decisivo Dopo aver ceduto il primo set al tie-break, Bolelli e Vavassori hanno reagito con autorità dominando il secondo parziale per 6-1 e riportando l'incontro in equilibrio. Il terzo set si è risolto ancora una volta al tie-break, dove la coppia italiana è riuscita a imporsi per 12-10 dopo una lunga battaglia, conquistando così il pass per la semifinale. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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© Feedpress.me - Magia azzurra al Roland Garros: Bolelli e Vavassori in semifinale dopo una battaglia di tre set

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