Roland Garros | Andreeva vola in finale con una nuova calma mentale

Andreeva ha raggiunto la finale a Roland Garros dopo aver mostrato maggiore calma mentale durante il torneo. Durante la partita, ha trasformato la pressione in precisione tecnica, migliorando la sua performance. La sua mentalità è stata influenzata positivamente da un’allenatrice, che ha contribuito a cambiare il suo approccio mentale. La giocatrice ha vinto le sfide precedenti grazie a questa nuova impostazione, portandola in finale.

Come ha trasformato la pressione in precisione tecnica durante il match?. Quale ruolo ha avuto Conchita Martinez nel cambiare la sua mentalità?. Perché la sconfitta contro Lois Boisson ha scatenato una crisi profonda?. Chi sarà l'avversaria di Andreeva nella sfida per il titolo?.? In Breve Lavoro psicologico con Conchita Martinez e supporto di una psicologa sportiva dal 2025. Superamento blackout contro Lois Boisson ai quarti di finale del Roland Garros 2025. Andreeva ha 19 anni e 39 giorni prima della finale contro Chwalinska. Terza campionessa Slam più giovane del secolo dopo Sharapova e Raducanu. Mirra Andreeva approda alla prima finale Slam a Parigi dopo una prestazione di pura maturità mentale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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