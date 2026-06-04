Roland Garros 2026 Mirra Andreeva domina Kostyuk e vola in finale a Parigi
Mirra Andreeva ha raggiunto la finale di Roland Garros 2026 battendo Marta Kostyuk 6-1 6-3 in un’ora e sedici minuti. La giocatrice russa, testa di serie numero otto, ha dominato l’incontro nella prima semifinale del tabellone femminile, chiudendo senza grandi difficoltà. La partita si è svolta sul campo centrale di Parigi, con Andreeva che ha mostrato grande controllo e precisione durante tutto l’incontro.
Nella prima semifinale del tabellone di singolare femminile del Roland Garros la russa Mirra Andreeva, testa di serie numero otto, domina l’ucraina Marta Kostyuk 6-1 6-3 in un’ora e sedici minuti. In finale Andreeva incrocerà la vincente del confronto tra la connazionale Diana Shnaider e la polacca Maja Chwalinska. La russa ottiene il break in apertura sul rovescio dell’avversaria e, dopo aver rimontato da 0-40, sigla il 2-0 con la prima di servizio. La numero otto del tabellone, con lo smash vincente, strappa nuovamente il servizio alla rivale involandosi sul 3-0. L’ucraina, dopo aver annullato cinque palle break, accorcia sul 4-1. Andreeva tiene la battuta a zero per il 5-1 e chiude 6-1 forzando l’errore di rovescio della rivale. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Mirra Andreeva defeats Marta Kostyuk to advance to the Roland Garros final
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