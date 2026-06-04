La finale di Roland Garros 2026 vedrà la partecipazione della polacca Maja Chwalinska, classificata al numero 114 del ranking mondiale, contro la russa Mirra Andreeva, che occupa la posizione numero 8. Chwalinska ha raggiunto la finale dopo aver superato le fasi precedenti del torneo, mentre Andreeva si è qualificata vincendo le proprie partite nelle eliminatorie. La partita si svolgerà sul campo principale del torneo di tennis.

Sarà la polacca Maja Chwalinska, n°114 mondo, ad affrontare la russa Mirra Andreeva, n°8 Wta, nella finale del Roland Garros 2026. La 24enne di Dabrowa Gornicza (partita dalle qualificazioni) ha battuto in due set, con il punteggio di 7-6 (4) 6-4, la russa Diana Shnaider, n°23 del ranking, in due ore e sette minuti di gioco. Chi è Maja Chwalinska. Chwalinska è l’outsider del torneo. N°114 della classifica mondiale, come best ranking ha raggiunto la posizione n°113 (il 4 maggio scorso). Non ha mai vinto un titolo del circuito maggiore e nei tornei Slam ha raggiunto il secondo turno a Wimbledon 2022 e il primo turno agli Australian Open 2025. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Roland Garros 2026, Chwalinska vola in finale contro Andreeva

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