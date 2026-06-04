Roland Garros 2026 la semifinale Arnaldi-Cobolli in diretta sul Nove

Da davidemaggio.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La semifinale di Roland Garros 2026 tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli sarà trasmessa in diretta sul Nove. La partita si svolgerà sulla terra rossa di Parigi e coinvolge due giocatori italiani, dopo l'eliminazione precoce di Jannik Sinner.

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Nonostante la prematura uscita di scena di Jannik Sinner, il Roland Garros 2026 ‘parla’ fortemente italiano con Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli protagonisti di una storica semifinale tutta azzurra sulla terra rossa di Parigi. Un derby di rilevanza nazionale, che approda in chiaro sul Nove. Warner Bros. Discovery, che detiene i diritti dello slam francese (tutte le partite sono in diretta sui canali Europort e su HBO Max e Discovery+), trasmetterà dunque l’attesissima semifinale Arnaldi-Cobolli in chiaro, in diretta domani – venerdì 5 giugno – a partire dalle ore 19. Si tratta della prima semifinale tra due italiani al Roland Garros, che consegnerà all’atto finale un altro azzurro dopo Sinner lo scorso anno. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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Roland Garros 2026 Semifinale: Arnaldi vs Cobolli | in Diretta su NOVE!

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