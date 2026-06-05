Arnaldi ha rinunciato a partecipare al derby di singolare in programma a Roland Garros 2026. La partita non si giocherà a causa del forfait dell’atleta. La diretta ha aggiornato alle 18.50 che l’assenza di Arnaldi ha deluso gli spettatori, che speravano in un match emozionante. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sul motivo del forfait. La competizione prosegue senza la presenza dell’atleta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.50 Dispiace molto: ci saremmo aspettati una partita vibrante. Buon proseguimento di serata. 18.45 Bruttissima notizia, amici di OA Sport. La semifinale non si giocherà. Matteo Arnaldi ha dato forfait a causa di una infezione virale. Flavio Cobolli in finale senza giocare. Affronterà Alexander Zverev domenica 7 giugno alle 15.00. 18:10 Ha chiuso Alexander Zverev, tre set a uno su Jakub Mensik: è in finale per la seconda volta in carriera a Parigi. Sfiderà Flavio Cobolli o Matteo Arnaldi? Lo scopriremo a partire dalle ore 19! Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’attesissimo derby di semifinale del Roland Garros 2026 tra Flavio COBOLLI e Matteo ARNALDI, si gioca per una finale Slam. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Cobolli-Arnaldi, Roland Garros 2026 in DIRETTA: il derby non si giocherà. Forfait di Arnaldi

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Flavio Cobollis Solution To The Paris Heat! Matteo Arnaldi

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