roland garros 2026 bolelli e vavassori ko in semifinale

Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono stati eliminati in semifinale nel doppio maschile a Roland Garros 2026. La partita si è conclusa con la loro sconfitta, impedendo l'accesso alla finale. La competizione si è disputata sul campo in terra battuta del torneo del Grande Slam. Il montepremi totale del torneo è di 61 milioni di euro. La gara si è svolta nel secondo Slam dell’anno, con una forte presenza di pubblico.

Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono usciti di scena nelle nelle semifinali del doppio maschile al Roland Garros 2026, secondo Slam dell’anno (con un montepremi complessivo 61.723.000 euro). I due azzurri, quinte teste di serie (rispettivamente n°11 e n°9 del ranking di specialità), campioni al Foro Italico (decimo titolo in carriera conquistato in coppia) tre settimane fa e secondi nella Race to Turin, hanno ceduto per 7-6(4) 6-4, in un’ora e 53 minuti di partita, allo spagnolo Marcel Granollers e all’argentino Horacio Zeballos (n°3 e n°2 in doppio), primi favoriti del seeding e quarti nella Race, che giocavano la loro quinta semifinale consecutiva all’ombra della Tour Eiffel. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Bolelli e Vavassori in semifinale

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