Durante il torneo di Roland Garros 2026, tre giocatori italiani hanno raggiunto risultati storici. Arnaldi, Cobolli e la coppia BolelliVavassori si sono distinti per aver ottenuto vittorie importanti, segnando un momento di grande successo per il tennis italiano. Gilles Simon ha commentato su X che questa edizione ha dimostrato come un singolo talento possa rappresentare il fiore all’occhiello di altri tre.

L’ha sintetizzato giustamente Gilles Simon in un suo post su X (ex Twitter) quattro giorni fa: “Una lezione di questo Roland Garros: un italiano può nasconderne altri tre”. Il riferimento, chiaramente, era a Jannik Sinner come uno e a Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi come altri tre. In realtà, il rapporto si può ben proporzionare e farlo diventare di 2:5. Già, perché oltre a Sinner va incluso Lorenzo Musetti, che a Parigi non ci è mai arrivato quest’anno per infortunio, e nell’altro lato vanno inseriti Simone Bolelli e Andrea Vavassori, a caccia della finale in doppio. Ma andiamo con ordine. Chiaramente, tutti i riflettori sono puntati sul match tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Roland Garros.

© Oasport.it - Roland Garros 2026: Arnaldi, Cobolli e Bolelli/Vavassori, il giorno della storia d’Italia a Parigi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Roland Garros 2026 p. 9: Cobolli trascina lItalia in finale!

Notizie e thread social correlati

Roland Garros 2026, Arnaldi e Cobolli in semifinale per la storia: “È l’occasione della vita”A Roland Garros 2026, Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi si sono qualificati per la semifinale dopo aver vinto i rispettivi match.

Parigi in tricolore: Berrettini, Cobolli e Arnaldi trascinano l’Italia agli ottavi del Roland GarrosTre tennisti italiani hanno vinto i loro incontri e si sono qualificati per gli ottavi di finale a Roland Garros.

Temi più discussi: Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi in semifinale al Roland Garros 2026 per portare l'Italia in finale: quando si gioca e dove vedere la partita · Tennis; Storico Roland Garros: Arnaldi, Berrettini e Cobolli, tre italiani ai quarti; Roland Garros 2026, un italiano in finale: la favola (e la semifinale) di Arnaldi e Cobolli: dall'Under 14 a Parigi. Berrettini si ritira in lacrime: Triste e deluso; Arnaldi 'maratoneta' al Roland Garros: il record pazzesco per arrivare ai quarti.

Dalle lunghe ore in piscina alla racchetta, ritratto del tennista ligure Matteo Arnaldi che si giocherà la semifinale al Roland Garros 2026 contro Flavio Cobolli x.com

Tre italiani ai quarti di finale di Roland Garros 2026 reddit

Matteo Arnaldi-Flavio Cobolli al Roland Garros, la prima semifinale tutta italiana in uno SlamIl sanremese, arrivato a Parigi da numero 104 del ranking, sfida il romano in un derby che scrive una pagina di storia del tennis azzurro: occhi puntati dalle 19 (anche in chiaro) su questo pazzo majo ... vanityfair.it

Berrettini-Arnaldi, quarti Roland Garros oggi in TV: orario e direttaOggi mercoledì 3 giugno 2026 va in scena l’ultimo quarto di finale del torneo parigino, che sarà un derby azzurro: dove vedere il match in tv e in streaming ... libero.it