Roland Garros 2026 Arnaldi e Cobolli in semifinale per la storia | È l’occasione della vita

A Roland Garros 2026, Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi si sono qualificati per la semifinale dopo aver vinto i rispettivi match. Venerdì 5 giugno, i due italiani si sfideranno in un derby che segnerà la prima volta in questa fase del torneo per entrambi. Entrambi hanno descritto la partita come un’opportunità importante, definendola “l’occasione della vita”. La semifinale si svolgerà sul campo principale del torneo.

Parigi – Il campo ha dato il suo verdetto. Sarà derby italiano in semifinale del Roland Garros e a giocarselo, venerdì 5 giugno, saranno Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Oggi il tennista romano ha battuto Felix Auger-Aliassime nel suo quarto di finale, mentre il sanremese si è guadagnato l’accesso al penultimo atto dello Slam parigino dopo il ritiro – in lacrime – di Matteo Berrettini. Domenica 7 giugno ci sarà così ancora un azzurro in campo nella finale del Roland Garros. Cobolli: “Ho l’occasione della vita”. Cobolli ha superato il canadese Felix Auger Aliassime, numero 4 del tabellone, per 4-6, 6-4, 6-4, 6-4. Dopo aver perso il primo parziale, in un match inizialmente condizionato dal vento, Cobolli ha cambiato marcia nel secondo set, dopo la chiusura del tetto sul campo Philippe Chatrier. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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ROLAND GARROS, Cobolli e ARNALDI in semifinale. Sfortuna BERRETTINI: ancora un INFORTUNIO

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