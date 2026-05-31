Tre tennisti italiani hanno vinto i loro incontri e si sono qualificati per gli ottavi di finale a Roland Garros. Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi hanno superato i rispettivi avversari, portando l’Italia agli ottavi del torneo. La giornata si è conclusa con tre vittorie consecutive per il team azzurro.

Al Roland Garros c’è un’Italia che risponde benissimo e lo fa con tre volti. Trionfano Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi conquistando gli ottavi in una giornata da applausi. Dopo l’uscita a sorpresa di Jannik Sinner, Cobolli apre la festa sul Chatrier. Nell’anno del 70° gemellaggio tra Roma e Parigi, il n.13 del ranking, ha liquidato in tre set l’americano Learner Tien, n.18, con un secco 6-2 6-2 6-3. Prima vittoria in carriera sul centrale Philippe-Chatrier e prime parole in francese: “Grazie, merci”. Matteo Berrettini offre una maratona da record. Contro Francisco Comesana ha scritto la partita più lunga della carriera: 5 ore e 13 minuti, oltre al precedente record di 4h49’. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Parigi in tricolore: Berrettini, Cobolli e Arnaldi trascinano l’Italia agli ottavi del Roland Garros

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