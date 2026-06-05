Un incendio a Crans-Montana ha provocato ferite a quattro studenti di un liceo. Ora si avvia una raccolta fondi per coprire le spese mediche e i trattamenti necessari per i giovani, che affrontano cure costose e percorsi di riabilitazione sia fisica che psicologica. La comunità si sta mobilitando per sostenere le famiglie coinvolte.

Milano, 5 giugno 2026 – Cure costose e difficili percorsi di ricostruzione fisica, ma anche psicologica. I ragazzi usciti vivi, ma profondamente intaccati nel corpo e nell’animo, dal terribile rogo di Capodanno nel disco pub Le Constellation a Crans-Montana, stanno affrontando ancora oggi un complicato itinerario di ritorno alla normalità, a sei mesi dal giorno che ha cambiato loro l’esistenza. Per questo ogni sostegno è un mattoncino in questo lungo cammino di riabilitazione. Lo dimostra l’iniziativa di raccolta fondi organizzata dall’Associazione Virgiliani, formata dai genitori del liceo Virgilio di Milano, scuola che ha pagato un pesante tributo alla strage avvenuta nella località svizzera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rogo di Crans-Montana: raccolta fondi per aiutare i quattro studenti del Virgilio feriti

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San Pietro al Tanagro Raccolta fondi Crans Montana 2feb

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