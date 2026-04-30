Crans-Montana Sofia dimessa dal Niguarda ricomincia a studiare | lezioni online al Liceo Virgilio per i quattro studenti feriti

Dopo l'incendio di Capodanno avvenuto a Crans-Montana, i quattro studenti rimasti feriti sono stati inseriti in un percorso di lezioni online al Liceo Virgilio di Milano. Tra questi, una ragazza dimessa dall’ospedale Niguarda ha ripreso a studiare da casa. La scuola ha organizzato la didattica a distanza per permettere ai giovani di continuare il percorso scolastico nonostante le conseguenze dell’incidente.

Secondo quanto riportato sulle pagine del Corriere della Sera, il Liceo Virgilio di Milano ha predisposto la didattica a distanza per i quattro giovani rimasti gravemente feriti nel rogo di Capodanno a Crans-Montana. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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