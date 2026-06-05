Jessica e Jacques Moretti sono stati interrogati in coppia dopo il incendio di Crans Montana. Durante l’audizione, hanno detto di essere stati “massacrati” e di voler collaborare con la giustizia. Hanno aggiunto di aver sempre risposto alle domande e di aver ascoltato molte falsità su di loro. Le loro parole sono state pronunciate in modo sconcertato. Nessuna altra informazione sui dettagli dell’indagine è stata resa nota.

Sion, 5 giugno 2026 – "Vogliamo collaborare con la giustizia, siamo sempre stati massacrati. Noi abbiamo sempre risposto alle domande e sono state dette tante falsità su di noi ". E' la dichiarazione spontanea di Jessica Moretti agli inquirenti a Sion nell'ambito dell'indagine sull' incendio al “Le Constellation” di Capodanno. Per la prima volta lei e il marito Jacques Moretti vengono sentiti insieme con la formula della 'procedura del confronto', cioè rispondono nella stessa stanza alle domande che gli vengono poste. Secondo quanto riferito da fonti legali all'AGI, dopo la dichiarazione spontanea della moglie Jacques Moretti ha affermato che "è stato molto male, tanto da non riuscire nemmeno a parlare" dopo la strage nel locale di Crans-Montana dove sono morte 41 persone, per lo più giovanissimi, e oltre un centinaio sono rimaste ferite. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Rogo di Crans Montana, Jessica e Jacques Moretti interrogati in coppia. Le sconcertati parole: “Noi massacrati. Vogliamo collaborare”

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Crans Montana, Jacques e Jessica Moretti aggrediti dai familiari delle vittime: il video

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