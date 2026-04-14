La Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati due persone, gestori di un bar situato a Crans Montana, in seguito all'incidente avvenuto durante la notte di Capodanno. In quell'occasione, 41 giovani sono deceduti e altri 115 sono rimasti feriti. Le accuse mosse riguardano disastro e omicidio plurimo colposi. La vicenda riguarda quindi un evento tragico con coinvolgimento di persone ritenute responsabili.

La Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati Jacques e Jessica Moretti, gestori del bar Le Constellation di Crans Montana dove la notte di Capodanno hanno perso la vita 41 giovani, fra cui 6 italiani, e altri 115 sono rimasti feriti. I Moretti, insieme ad altre sette persone, sono già indagati anche in Svizzera. Secondo quanto emerso, i reati contestati dai pm capitolini, coordinati dal procuratore Francesco Lo Voi, sono di disastro colposo, omicidio plurimo colposo, incendio e lesioni gravissime aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica. Agli atti dell’inchiesta romana ci sono le testimonianze dei ragazzi...🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Crans Montana, Jacques e Jessica Moretti indagati a Roma: tra le accuse disastro e omicidio plurimo colposi

I coniugi Moretti indagati anche Roma per la strage di Crans-Montana. Contestati il disastro, l’omicidio plurimo, l’incendio e le lesioni gravissime:La Procura di Roma iscrive nel registro degli indagati i proprietari del locale teatro della tragedia di Capodanno a Crans-Montana.

Crans Montana, coniugi Moretti indagati a Roma per omicidio e incendio colposiDisastro colposo, omicidio plurimo colposo, incendio e lesioni gravissime: sono queste le accuse ipotizzate dalla Procura di Roma per Jaques Moretti...