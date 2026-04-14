La procura di Roma ha aperto un’indagine nei confronti di Jacques e Jessica Moretti, gestori di un’attività nella zona di Crans Montana. I due sono stati iscritti nel registro degli indagati in relazione a una recente vicenda che ha coinvolto diverse persone. L’indagine riguarda aspetti legati alla loro responsabilità e ai fatti accaduti in quella località. Per ora, non sono state ufficialmente formulate accuse o dettagli sulle accuse.

ROMA – La procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati Jacques e Jessica Moretti, gestori del bar Le Constellation di Crans Montana dove la notte di Capodanno hanno perso la vita 41 giovani, fra cui 6 italiani, e altri 115 sono rimasti feriti. Nel fascicolo aperto a piazzale Clodio, coordinato dal procuratore Francesco Lo Voi con l’aggiunto Giovanni Conzo e il pm Stefano Opilio, si procede per disastro colposo, omicidio plurimo colposo, incendio e lesioni gravissime aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica. Nell’ambito dell’indagine i pm avevano disposto il sequestro probatorio dei cellulari delle vittime e dei sopravvissuti per ricostruire la dinamica dei fatti.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Strage di Crans Montana: Jacques e Jessica Moretti indagati a Roma

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