Un superstite dell’incendio in un’auto a Amendolara ha raccontato di essere uscito dal bagagliaio in fiamme. La videosorveglianza ha mostrato immagini che confermerebbero questa versione, evidenziando il momento in cui il superstite si allontana dal veicolo. Le indagini si concentrano sulla dinamica dell’incendio e sulle possibili cause, mentre il racconto del testimone rappresenta un elemento chiave per chiarire l’accaduto.

Come ha fatto Alamyar a scappare dal bagagliaio in fiamme?. Quali dettagli della videosorveglianza confermano la versione del superstite?. Perché i capi hanno deciso di dare fuoco all'auto?. Chi gestiva il sistema di sfruttamento e lavoro nero?.? In Breve Quattro migranti deceduti: Khan Waseem, Khogyani Fazal Amin, Qiemi Ismat Ullah e Safi Amjad.. Raza Ali e Ahmed Safeer fermati dal gip di Castrovillari per l'eccidio.. Dieci persone condividevano una singola stanza in condizioni di schiavitù.. Lavoro in nero e pagamenti solo in contanti alimentavano il sistema di sfruttamento.. Alamyar Taj Mohammad è l’unico superstite del rogo di Amendolara: il racconto di chi è uscito dal bagagliaio mentre bruciava. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rogo di Amendolara: il racconto dell’unico superstite del bagagliaio

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