Un sopravvissuto alla strage di braccianti ad Amendolara racconta di aver rotto il finestrino a testate, affermando che gli aggressori cercavano soldi. Secondo lui, esiste una “grande mafia del Pakistan” coinvolta, e i due fermati erano caporali che volevano ottenere denaro dal trasporto, trattenendo una parte del salario dei lavoratori. La polizia ha fermato due persone, mentre la vittima ha descritto l'aggressione come motivata dalla richiesta di denaro.

Dice che c’è una “grande mafia del Pakistan”, che i due fermati erano caporali a caccia di soldi per il trasporto e pronti a trattenere buona parte del loro già misero salario. È un testimone chiave della strage di Amendolara, dove 4 braccianti sono stati bruciati vivi da due pachistani in un minivan, perché lui era lì dentro. Sopravvissuto. Ancora in grado di raccontare perché è riuscito a rompere il finestrino a suon di testate. L’unico a uscire vivo da un inferno del quale porta ancora i segni addosso. È un bracciante afgano, regolare in Italia, che con le quattro vittime condivideva tutto. Il lavoro, la casa a Villapiana e i soprusi dei due fermati dalla procura di Castrovillari, che coordina il lavoro della Mobile di Cosenza e dei carabinieri, per il quadruplice omicidio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il superstite della strage di braccianti ad Amendolara: “Ho rotto il finestrino a testate. Volevano i soldi”

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