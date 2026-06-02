ABBONATI A DAYITALIANEWS L’esclusiva del Tgr Calabria sul drammatico episodio costato la vita a quattro braccianti Emergono nuovi e inquietanti dettagli sulla tragedia avvenuta ad Amendolara, nel Cosentino, dove quattro lavoratori migranti hanno perso la vita arsi vivi. A raccontare quanto accaduto è l’unico superstite, un giovane bracciante rintracciato e intervistato in esclusiva dal Tgr Calabria. Il ragazzo ha descritto momenti di puro terrore: “Ho visto l’orrore, sono vivo per miracolo. Pensavo di morire”, ha dichiarato ai microfoni del giornalista Francesco Salvatore. La dinamica dell’attacco: benzina nell’auto e fiamme nell’abitacolo. Secondo la testimonianza del sopravvissuto, alla base dell’aggressione ci sarebbe stata una richiesta di denaro legata al trasporto dei lavoratori. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Cosenza, il racconto dell’unico sopravvissuto alla strage di Amendolara: “Sono vivo per miracolo”

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