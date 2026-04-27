Killian, figlio di Brigitte Nielsen, ha rivelato di aver iniziato a bere a causa dell’assenza della madre. Ha aggiunto di non aver avuto rapporti con lei da diversi anni, ma di desiderare un suo abbraccio. Il giovane, di 36 anni, è nato nel 1989 durante la relazione tra la madre e l’ex calciatore statunitense. La sua confessione è stata fatta in un’intervista recente.

Ospite de La Volta Buona, il 36enne, che la ex modella danese ha avuto nel 1989 da una relazione con il giocatore di football Mark Gastineau, ha raccontato il difficile rapporto con la mamma, oggi completamente interrotto. «Ha detto che non le piace che parlo del nostro rapporto in Tv. Ma è l’unico strumento che ho per mandarle messaggi. Su WhatsApp non mi risponde, su Instagram mi ha bloccato e nella vita mi evita». Brigitte Nielsen, a Belve, ha detto di non voler parlare di Killian. E anche a Vanity Fair aveva confermato: «È un tema del quale preferisco non parlarne. Sono questioni, secondo me, da affrontare a casa, non pubblicamente». Lui sostiene di aver tentato più volte di riallacciare i rapporti, ma senza alcun successo.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Killian, il figlio di Brigitte Nielsen: «Ho iniziato a bere perché mi mancava mia mamma. Non ci parliamo da anni, ma vorrei tanto riabbracciarla»

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