Rockhub festival la nuova onda rock indipendente parte da Asciano

Notizia in breve

Il RockHub Festival si è svolto per la prima volta ad Asciano Pisano, in collaborazione con il locale Route66. L'evento è stato organizzato in occasione del centenario della costruzione di una strada storica che attraversa gli Stati Uniti. La manifestazione ha coinvolto artisti e band della scena rock indipendente, offrendo un palcoscenico alla musica emergente. La prima edizione del festival ha attirato pubblico e appassionati del genere.