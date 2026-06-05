Rockhub festival la nuova onda rock indipendente parte da Asciano
Il RockHub Festival si è svolto per la prima volta ad Asciano Pisano, in collaborazione con il locale Route66. L'evento è stato organizzato in occasione del centenario della costruzione di una strada storica che attraversa gli Stati Uniti. La manifestazione ha coinvolto artisti e band della scena rock indipendente, offrendo un palcoscenico alla musica emergente. La prima edizione del festival ha attirato pubblico e appassionati del genere.
In collaborazione con lo storico locale Route66 di Asciano Pisano e in occasione del centenario della costruzione della leggendaria strada che attraversa gli USA, quest'anno prende vita la prima edizione del RockHub Festival.L'evento è interamente dedicato alle band emergenti della scena pisana e. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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