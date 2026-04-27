Presentata in conferenza stampa la nuova edizione del Rock in Roma | tutto quello che c’è da sapere

Da metropolitanmagazine.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stamattina, in una conferenza stampa al Campidoglio, è stata annunciata la sedicesima edizione del Rock in Roma. La manifestazione si svolgerà tra l’Ippodromo delle Capannelle e l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – Cavea. Sono stati comunicati i dettagli principali dell'evento, che si svolgerà nelle prossime settimane. La presentazione ha coinvolto gli organizzatori e ha fornito informazioni sulle date e le location del festival.

Questa mattina si è tenuta in  Campidoglio  la  conferenza stampa  della sedicesima edizione del  Rock in Roma, che si svolgerà tra  l’Ippodromo delle Capannelle e  l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – Cavea. Maximiliano Bucci e Sergio Giuliani, fondatori dell’evento e soci di The Base, Giovanni Alibrandi e Martina Martorano, RaiRadio2, insieme all’Assessore Alessandro Onorato hanno parlato approfonditamente del Festival, mettendo in risalto come la musica sia fondamentale come punto di incontro tra le persone, soprattutto i giovani, che attraverso di essa trovano un modo per sognare, creare nuovi legami e fare della propria passione un eventuale lavoro.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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