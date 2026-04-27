Presentata in conferenza stampa la nuova edizione del Rock in Roma | tutto quello che c’è da sapere

Stamattina, in una conferenza stampa al Campidoglio, è stata annunciata la sedicesima edizione del Rock in Roma. La manifestazione si svolgerà tra l’Ippodromo delle Capannelle e l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – Cavea. Sono stati comunicati i dettagli principali dell'evento, che si svolgerà nelle prossime settimane. La presentazione ha coinvolto gli organizzatori e ha fornito informazioni sulle date e le location del festival.

Questa mattina si è tenuta in Campidoglio la conferenza stampa della sedicesima edizione del Rock in Roma, che si svolgerà tra l’Ippodromo delle Capannelle e l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – Cavea. Maximiliano Bucci e Sergio Giuliani, fondatori dell’evento e soci di The Base, Giovanni Alibrandi e Martina Martorano, RaiRadio2, insieme all’Assessore Alessandro Onorato hanno parlato approfonditamente del Festival, mettendo in risalto come la musica sia fondamentale come punto di incontro tra le persone, soprattutto i giovani, che attraverso di essa trovano un modo per sognare, creare nuovi legami e fare della propria passione un eventuale lavoro.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Presentata in conferenza stampa la nuova edizione del Rock in Roma: tutto quello che c’è da sapere Notizie correlate Grande Fratello Vip 2026: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova edizioneGrande Fratello Vip 2026: cast, concorrenti, opinioniste, conduttrice, Casa, location, quante puntate, quando inizia, quanto dura, quando finisce,... Amici 2026, il serale: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova edizioneAmici 2026, il serale: allievi, squadre, giudici, giuria, cantanti, ballerini, concorrenti, professori, classe, durata, orario, a che ora inizia,... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Comunicato stampa | Presentata a Roma la versione animata della Carta di Assisi dei bambini; Conferenza stampa dello spazio multifunzionale DesTEENazione; Presentato il Festival 2026: oltre 600 eventi per dare luce alla sostenibilità; Qualificazioni Mondiali 2027: presentata a Faenza la sfida Italia - Svizzera · Il 17 maggio appuntamento al Pala Cattani. Presentata in conferenza stampa la nuova edizione del Rock in Roma: tutto quello che c’è da sapereQuesta mattina si è tenuta in Campidoglio la conferenza stampa della sedicesima edizione del Rock in Roma, che si ... msn.com AUDIO - Rivivi la conferenza stampa di Gasperini verso Roma-AtalantaIl tecnico ha presentato la sfida dell'Olimpico direttamente da Trigoria alla vigilia della gara. Rivivi la conferenza con il podcast di Radio Romanista! ilromanista.eu È stata presentata in Campidoglio la 16esima edizione di Rock in Roma, la rassegna musicale estiva della Capitale, che spazia dal rock al pop, dall’urban all’indie, dal metal alla scena cantautorale. Ad oggi il festival conta 17 concerti, che dal 9 giugno al - facebook.com facebook A #Foggia presentata poco fa la prima targa per i monopattini, che diventerà obbligatoria da metà maggio. #Tg1 Simona Giampaoli x.com