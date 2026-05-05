Allerta meteo rischi dopo l' incendio | evacuata parte della frazione di Asciano

Un incendio ha provocato l’evacuazione di alcune abitazioni situate nelle zone più alte di una frazione nel comune. In risposta all’evento, sono state chiuse le scuole del paese anche per mercoledì 6 maggio, e circa 150 persone sono state allontanate dalle loro case a causa dei rischi ancora presenti. Un’allerta meteo è stata diramata, aumentando le preoccupazioni sulla sicurezza della zona.

Anche domani, mercoledì 6 maggio, scuole chiuse ad Asciano ed evacuazione per alcune abitazioni poste nelle zone più in alto e a rischio del paese per un totale di circa 150 persone. "E’ una decisione che si è resa necessaria alla luce dell’allerta arancione per rischio idrogeologico e idraulico.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Incendio Monte Faeta, le fiamme insistono su Asciano: evacuata l'intera frazioneE' stata evacuata nella notte l'intera frazione di Asciano a causa dell'incendio che, dopo aver interessato da martedì pomeriggio il versante... Incendio Monte Faeta, le fiamme insistono su Asciano: evacuata l'intera frazione, case a fuocoE' stata evacuata nella notte l'intera frazione di Asciano a causa dell'incendio che, dopo aver interessato da martedì pomeriggio il versante... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Monte Faeta, è stato di emergenza. Dopo l’incendio arriva l’allerta meteo arancione: ecco come proteggersi; Maltempo in Toscana, scatta l’allerta arancione: ecco i Comuni a rischio; Allerta meteo 30 Aprile 2026 n. 26120 (gialla); Allerta meteo arancione e gialla il 5 maggio 2026 in Italia: ecco dove. Allerta Meteo, avviso della Protezione Civile: in arrivo piogge e temporali su 7 regioniUna struttura depressionaria di origine atlantica, attualmente situata sul Golfo di Biscaglia, sta attivando correnti umide sud-occidentali verso il nostro Paese. Nelle prossime ore la perturbazione s ... ilmeteo.it Violenti temporali, mercoledì da incubo: doppia allerta meteo gialla incrociata in Lombardia. Ecco dove e quandoRischio idraulico e idrogeologico in diverse aree della regione. Sulle Prealpi e Nodo Idraulico di Milano si prevedono cumulate tra 30 e 60 mm/24h, con possibili locali picchi tra 70-100mm/24h in corr ... ilgiorno.it ALLERTA METEO PROROGATA https://cityne.ws/yuzZL - facebook.com facebook Temporali in arrivo: diramata l’allerta meteo x.com