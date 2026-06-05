Durante un evento nello Xinjiang, un robot umanoide impegnato in una dimostrazione di arti marziali ha calciato in pancia un bambino. Il video dell’incidente ha fatto il giro dei social, riaccendendo il dibattito sui limiti dell’Intelligenza Artificiale e sulla sicurezza nelle dimostrazioni pubbliche. Nessuna informazione sulle condizioni del bambino è stata resa nota. La scena ha suscitato reazioni di sorpresa e preoccupazione tra gli spettatori presenti.

Un robot umanoide impegnato in una dimostrazione di arti marziali ha preso a calci in pancia un bambino durante un evento turistico nello Xinjiang, in Cina. Il video dell’incidente, avvenuto il 1° giugno, è diventato virale sui social e ha riacceso il dibattito sulla sicurezza dei robot umanoidi e sulle regole necessarie per l’Intelligenza artificiale. L’aggressione improvvisa, tra i commenti social: il robot lo ha fatto apposta. Secondo le ricostruzioni, l’automa stava eseguendo una routine davanti a una folla di giovanissimi visitatori quando ha colpito con un calcio un giovane spettatore, facendolo cadere a terra. Il robot non operava in autonomia, ma era controllato da un addetto della struttura. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Robot umanoide prende a calci un bambino: il video riaccende il dibattito sui limiti dell’Intelligenza Artificiale

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