I robot diventano medici controllano il polso e danno referti sanitari | ecco la nuova frontiera dell’intelligenza artificiale – Video

Robot che ballano, baristi robot e ora anche “medici”: queste sono le ultime novità nel mondo dell’intelligenza artificiale. Alcuni robot sono stati progettati per monitorare il battito cardiaco e fornire referti sanitari in modo autonomo. Le nuove tecnologie puntano a integrare le macchine nelle attività di assistenza sanitaria, con dispositivi che controllano i parametri vitali senza intervento umano diretto.

Ci sono robot che ballano, altri che fanno i baristi e altri ancora che diventano "medici": presentati i nuovi modelli alla fiera di Pechino Ci sono robot che ballano, altri che fanno i baristi e altri ancora che diventano “medici”. Alla Fiera internazionale delle applicazioni dell’intelligenza artificiale di Pechino, con i robot al centro dell’attenzione, alcuni umanoidi hanno fatto vedere le loro capacità arrivate ormai fino a livelli incredibili. Alcuni, addirittura, hanno ormai assunto i panni di veri e propri medici, controllando il polso e la lingua, fino a rilasciare un referto sanitario. Fino al 20 marzo, nel capoluogo cinese, i presenti possono provare le ultime innovazioni tecnologiche e anche farsi visitare da loro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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