Durante un evento pubblico in Cina, un robot umanoide impegnato in una performance ha colpito accidentalmente un bambino presente tra il pubblico. L’incidente si è verificato mentre il robot si muoveva durante una danza all’aperto, suscitando sorpresa tra gli spettatori. Un video dell’episodio mostra il momento in cui il robot schiaffeggia il bambino senza apparenti intenzioni.

Paura durante l’esibizione di un robot umanoide in Cina. L’androide stava ballando in strada quando ha colpito accidentalmente un bambino presente nel pubblico. L’umanoide stava facendo una sorta di piroetta quando ha schiaffeggiato il ragazzo, urtandolo con la mano robotica. Nonostante l’impatto, il robot ha continuato la sua performance e solo l’intervento dell’operatore ha allontanato la macchina dal pubblico. Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Robot fuori controllo schiaffeggia un bambino durante un’esibizione: il video dell’incidente

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