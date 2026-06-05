Robertson è un giocatore del Tottenham l’obiettivo della Juve ha firmato con gli Spurs L’annuncio ufficiale

Da juventusnews24.com 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Robertson, obiettivo della Juventus, ha firmato con il Tottenham. L’annuncio ufficiale è arrivato, confermando il trasferimento a parametro zero. Il giocatore lascia così la squadra precedente e si lega agli Spurs.

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di Francesco Spagnolo Robertson è ufficialmente un giocatore del Tottenham. L’obiettivo della Juventus ha firmato con gli Spurs a zero. Il comunicato. Il calciomercato della Premier League si accende con un rinforzo di grande esperienza a disposizione di Roberto De Zerbi. Il Tottenham, infatti, ha ufficializzato l’ingaggio di Andy Robertson, giocatore accostato alla Juventus in passato. « Leader dentro e fuori dal campo, pluridecorato capitano della nazionale scozzese che si unirà al club a partire dal 1° luglio, alla scadenza del suo contratto con il Liverpool », queste le parole con cui gli Spurs annunciano l’arrivo del terzino che ha lasciato Anfield dopo 9 anni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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