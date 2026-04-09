Il capocannoniere ha firmato con la Juve | annuncio UFFICIALE

La Juventus ha annunciato ufficialmente l’acquisto di un giovane attaccante, che ha segnato 12 gol in 27 partite questa stagione. L’accordo è stato confermato con una comunicazione pubblica, accompagnata da firme e foto ufficiali. Il giocatore, considerato una delle promesse del calcio italiano, si è unito alla squadra con un contratto che lo lega ai bianconeri.

Finora ha realizzato 12 gol in 27 partite Accordo, firme, foto e ufficialità. La Juve ha blindato uno dei suoi giocatori più promettenti, un attaccante che sta facendo parlare di sé a suon di gol. Luciano Spalletti, tecnico della Juventus (Ansa) – Calciomercato.it Arman Durmisi ha firmato con il club bianconero. L’attaccante albanese-sloveno classe 2008, capocannoniere della squadra Primavera allenata da Padoin, ha prolungato il suo contratto fino a giugno 2028. Ecco la nota ufficiale: “Arrivato a Torino nel settembre 2024 dopo l’esperienza in Slovenia con la maglia dell’ FC Koper, l’attaccante classe 2008 è riuscito a ritagliarsi un ruolo... 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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La Juventus rinnova il contratto del capocannoniere dell'U20. Durmisi ha firmato fino al 2028Prosegue l’avventura alla Juventus di Arman Durmisi. Come riporta la nota del club di Torino, è infatti ufficiale il prolungamento del suo. tuttomercatoweb.com

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