L’allenatore croato ha lasciato gli Spurs con effetto immediato dopo una risoluzione consensuale dell’accordo. La decisione segue una serie di risultati negativi ottenuti durante la stagione e porta alla separazione tra il tecnico e la società inglese. La notizia viene comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle future decisioni del club.

Tudor Tottenham, le strade del tecnico croato e del club inglese si separano ufficialmente dopo una parte di stagione assolutamente negativa. Il Tottenham Hotspur e Igor Tudor hanno deciso di interrompere il loro rapporto professionale. È fondamentale precisare che non si tratta di un esonero, bensì di una risoluzione consensuale del contratto, maturata dopo un’attenta e profonda riflessione da parte di tutti i soggetti coinvolti. La dirigenza e l’allenatore hanno preso atto delle enormi difficoltà incontrate sul campo valutando la netta interruzione della collaborazione come la scelta decisamente più logica e corretta per il futuro della prestigiosa società londinese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Tudor Tottenham, l’ex Juve lascia gli Spurs con effetto immediato! Raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale: i dettagli

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