Roberto Colella | dal debutto a Shanghai al tour estivo in Italia

Roberto Colella ha debuttato a Shanghai con il suo nuovo album, che include anche brani di La Maschera. Dopo l'esordio in Cina, il cantante partirà per un tour estivo in Italia, toccando diverse città. Le date e le tappe italiane non sono ancora state annunciate, ma si conoscono i piani per integrare i brani dei due progetti nel suo repertorio live. La tournée segue il debutto internazionale e si concentrerà sulle principali città italiane.

Come farà a unire i brani de La Maschera al nuovo album?. Quali città italiane toccherà dopo il debutto in Cina?. Perché il tour inizia proprio a Shanghai invece che in Italia?. Cosa trasformerà le ansie personali in un'esperienza collettiva sul palco?.? In Breve Debutto a Shanghai il 5 giugno 2026 presso Villa Bund 33.. Formazione live include Michele Maione, Riccardo Schmitt, Paolo Sessa, Massimo Blindur De Vita e Davide Costagliola.. Date italiane tra giugno e agosto includono Nola, Salerno, Bologna, Volturara Irpina, Palma Campania, Roccadaspide e Abatemarco.. Il repertorio unisce nuovi brani solisti a successi storici della band La Maschera. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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