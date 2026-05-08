Il cantautore ha raccontato in un'intervista il processo creativo dietro le sue canzoni, spiegando che ogni brano nasce con il timore che possa essere l'ultimo. Ha parlato del suo primo disco solista dopo aver partecipato a un progetto collettivo, e ha condiviso esperienze legate a luoghi come Gaza e Napoli, soffermandosi sulle sensazioni di insicurezza e paura di perdere l'equilibrio nella vita e nella musica.

Per dodici anni Roberto Colella è stato il volto, la voce e l’anima de La Maschera, uno dei progetti più vitali e riconoscibili della nuova musica d’autore napoletana. Un percorso costruito lontano dalle scorciatoie, tra ricerca sonora, lingua viva, teatro popolare e tensione civile, capace di trasformare Napoli non in folklore, ma in materia umana, politica, sentimentale. Nei dischi de La Maschera convivevano il Mediterraneo e la periferia, il canto collettivo e la fragilità individuale, la festa e la ferita. E forse proprio per questo, quando nell’estate del 2025 Roberto Colella decide di chiudere quell’esperienza nel suo momento di maggiore esposizione, la sensazione non è quella di una rottura improvvisa, ma di un gesto doloroso e necessario.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Roberto Colella, l’intervista al cantautore: “Ogni canzone nasce con il dubbio che possa essere l’ultima”

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