La criminologa ha inviato segnalazioni ai vertici della Rai riguardo a due personaggi, Infante e Sottile. Dopo le accuse, ha dichiarato di aver raccolto materiale su entrambi. La situazione ha generato un caso interno alla rete pubblica, con il coinvolgimento di diversi soggetti. La Rai non ha ancora commentato ufficialmente sulla vicenda.

La criminologa replica alle segnalazioni arrivate ai vertici di Viale Mazzini: ‘Ho raccolto materiale su entrambi’. La tensione era già alta da mesi, ma ora lo scontro che vede protagonisti Roberta Bruzzone e Milo Infante sembra aver assunto dimensioni ben più ampie. Secondo quanto riportato da Open, infatti, la vicenda avrebbe coinvolto anche altri volti noti della televisione pubblica, trasformando una polemica nata sul racconto della cronaca nera in un vero caso interno alla Rai. Al centro della vicenda ci sarebbero segnalazioni, dossier e accuse reciproche che avrebbero raggiunto i vertici di Viale Mazzini, con possibili ripercussioni anche sui futuri equilibri dell’informazione televisiva. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Roberta Bruzzone al contrattacco: dopo Infante spunta anche Sottile, esplode il caso in Rai

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