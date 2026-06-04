Milo Infante ha segnalato Roberta Bruzzone al Comitato etico della Rai. La denuncia riguarda un episodio avvenuto durante una trasmissione, in cui il conduttore ha accusato la criminologa di comportamenti inappropriati. La segnalazione è stata inoltrata per sospetti di violazioni delle norme etiche e professionali. La Rai ha avviato un'istruttoria interna per chiarire i fatti.

Home > Spettacoli > Televisione > Il conduttore avrebbe consegnato un dossier con gli insulti che Bruzzone gli avrebbe rivolto. A rischio un nuovo programma autunnale condotto dalla criminologa Volano stracci tra Milo Infante e Roberta Bruzzone. Il conduttore di ‘Ore 14’, vicedirettore degli Approfondimenti Rai, dopo essersi confrontato con la sua direzione si è rivolto all’azienda pubblica per contestare una serie di commenti che la nota criminologa, un tempo spesso ospite del suo programma, avrebbe condiviso sui social dopo la sua ultima apparizione negli studi dello show televisivo di Rai2. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milo Infante contro Roberta Bruzzone: la criminologa segnalata al Comitato etico della Rai

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MILO INFANTE CONTRO ROBERTA BRUZZONE: IL CONDUTTORE PORTA LA CRIMINOLOGA DAVANTI AL COMITATO ETICO

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