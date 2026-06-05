Al via una rivoluzione green del trasporto pubblico locale: la nuova filovia si preannuncia un cambiamento storico, atteso e strategico, destinato a rendere gli spostamenti in città più efficienti, sostenibili e vicini alle esigenze quotidiane dei cittadini. Grazie a un finanziamento di 38 milioni di euro del bando del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stata costruita una nuova rete elettrica moderna da 29 chilometri a servizio dei filobus, che entrerà in funzione dal 14 giugno con 19 nuovi mezzi da 12 e 18 metri e nuove linee. "Con questo progetto su cui abbiamo lavorato otto anni, per la sua importanza per la città e la... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rivoluzione green sugli autobus. La filovia corre in tutta la città: "È una metropolitana leggera"

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