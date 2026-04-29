Il consigliere regionale di Forza Italia ha annunciato la proposta di trasformare la linea Napoli–Bari in una metropolitana regionale leggera. Questa iniziativa mira a riqualificare la vecchia infrastruttura esistente, con l’obiettivo di migliorare i collegamenti tra le due città e potenziare il trasporto pubblico locale. La proposta è stata presentata ufficialmente tramite un comunicato stampa, senza ulteriori dettagli sui tempi o sulle risorse necessarie.

Trasformare una criticità in una leva di sviluppo per le aree interne della Campania. È questa la linea tracciata dal consigliere regionale di Forza Italia, Fernando Errico, che ha indirizzato una nota all’assessore regionale ai Trasporti, Mario Casillo, in merito alle prospettive future legate all’attivazione della linea ad alta velocità Napoli – Bari. Da qui la proposta. Avviare un progetto organico di riqualificazione delle aree ferroviarie dismesse, evitando fenomeni di abbandono e degrado e puntando invece su una riconversione funzionale. In particolare, Errico suggerisce la realizzazione di una “metropolitana regionale superficiale”, ovvero una rete di trasporto leggero in grado di collegare i centri urbani interessati dalla vecchia tratta ferroviaria.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Errico (FI): “Dalla Napoli–Bari una metropolitana regionale leggera”

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