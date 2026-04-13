Pnrr ed edilizia scolastica | la Città metropolitana fa il punto sugli interventi
La Città metropolitana di Genova ha aggiornato lo stato dei lavori relativi agli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) nel settore dell’edilizia scolastica. Attualmente, sono stati completati 12 interventi, mentre altri 9 sono ancora in corso di realizzazione. Questi dati riflettono il progresso dei lavori e la situazione attuale degli interventi previsti per migliorare le strutture scolastiche nell’area.
Sono 12 gli interventi conclusi, mentre 9 devono ancora essere ultimati: questo lo stato dell'arte degli interventi finanziati dal Pnrr per l’edilizia scolastica della Città metropolitana di Genova.Un aggiornamento che restituisce un quadro in costante evoluzione, con numerosi cantieri già.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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