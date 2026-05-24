L’Inter piomba su Dani Carvajal | colpo a parametro zero per blindare la fascia destra dopo l’addio di Dumfries

L'Inter ha avviato trattative con il difensore spagnolo Dani Carvajal per ingaggiarlo a parametro zero, dopo che ha lasciato il suo precedente club. La società nerazzurra cerca di rafforzare la fascia destra, in seguito alla partenza di Dumfries. Le discussioni tra le parti sono in corso, senza ancora aver concluso l’accordo. Non sono stati comunicati dettagli sui tempi o sulle condizioni dell’eventuale trasferimento.

Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a FC Internazionale Milano. I marchi Internazione e Inter sono di esclusiva proprietà di FC Internazionale Milano. Supplemento alla Testata Giornalistica serieagoal.it Aut. Trib. Roma n° 9725 del 02102025 La dirigenza nerazzurra accelera per lo spagnolo svincolato dal Real Madrid e cerca di anticipare i tentativi di Juventus, Milan e Como per regalare un innesto di esperienza a Christian Chivu. L’Inter ha intensificato i contatti per assicurarsi le prestazioni sportive del difensore spagnolo Dani Carvajal, individuato come il profilo ideale per rinforzare la corsia esterna di destra in vista della prossima stagione e colmare il vuoto che verrebbe lasciato dalla probabile partenza di Denzel Dumfries. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Mercato Inter, non solo Nico Paz: per la fascia destra il grande obiettivo è Palestra. L’intreccio con DumfriesNella giornata di mercato nerazzurra, si è svolto un lungo incontro tra le parti per discutere delle operazioni in corso.

Calciomercato Inter LIVE: si prepara l’assalto a Manu Koné. Palestra e l’intreccio con Dumfries per la fascia destraSu ogni fronte, il club nerazzurro si muove con attenzione, concentrandosi in particolare sulla possibile acquisizione di un centrocampista francese.

Argomenti più discussi: Carvajal verso l’addio al Real Madrid: la Serie A osserva; Il Real Madrid piomba sul titolare del Napoli | la situazione.

Carvajal, più Inter che JuveL’Inter valuta Dani Carvajal per rinforzare la corsia destra dopo il possibile addio di Dumfries: esperienza e leadership nel mirino nerazzurro. tuttojuve.com

Carvajal dice addio al Real Madrid, Milan e Inter pensano al colpo a zero | CMLa notizia era nell’aria da tempo, ma ora è ufficiale: Dani Carvajal ha detto addio al Real Madrid con il difensore a caccia di una nuova esperienza per la sua carriera. Dani Carvajal finito nel mirin ... calciomercato.it